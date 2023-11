General Motors geeft weer outlook af Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse autobouwer General Motors heeft weer een outlook voor 2023 afgegeven en kondigde een omvangrijk inkoopprogramma van eigen aandelen aan, naast een forse verhoging van het dividend. Dit maakte de onderneming woensdag bekend. Eerder dit jaar werd de outlook nog ingetrokken vanwege stakingen. Eind oktober werd een akkoord bereikt met vakbond UAW. De negatieve impact als gevolg van de afspraken schat General Motors in op 1,1 miljard dollar. In de opnieuw afgegeven outlook voor dit jaar werd deze impact meegenomen. De nettowinst komt dit jaar in de nieuwe verwachting uit tussen de 9,1 en 9,7 miljard dollar. Eerder liep de raming uiteen van 9,3 tot 10,7 miljard dollar. De aangepaste EBIT zal naar verwachting uitkomen tussen de 11,7 en 12,7 miljard dollar tegen eerder 12,0 tot 14,0 miljard dollar. De aangepaste winst per aandeel zal dit jaar uitkomen tussen de 7,20 en 7,70 dollar per aandeel tegen een eerdere verwachting van 7,15 en 8,15 dollar. General Motors kondigde woensdag een versnelde aandeleninkoop van 10 miljard dollar aan, waarvan onmiddellijk 6,8 miljard wordt ingekocht en ingetrokken. Daarnaast wil het bedrijf het dividend vanaf 2024 met 33 procent verhogen. Bron: ABM Financial News

