Obligatie: Nederland wil tot 4 miljard euro ophalen

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Nederlandse staat wil op 4 december 2,0 miljard tot 4,0 miljard euro ophalen met twee korte leningen. Dit meldde het agentschap van het ministerie van Financiën woensdag. De eerste lening die wordt heropend loopt af op 28 februari 2024. Onder deze lening staat al 4,0 miljard euro uit. De tweede nieuwe lening loopt tot 30 mei volgend jaar. Bron: ABM Financial News

