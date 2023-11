ArcelorMittal tekent bouwcontract in Spanje Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ArcelorMittal

(ABM FN-Dow Jones) ArcelorMittal heeft met ingenieursbedrijf Sarralle een contract getekend voor de bouw van een elektrische boogoven. Dit maakte de staalproducent woensdag bekend. Deze oven moet in het Spaanse Gijón komen te staan en moet bijdragen aan de terugdringing van de uitstoot van CO2. De planning is dat begin volgend jaar met de bouw wordt begonnen en dat de oven in het laatste kwartaal van 2025 in gebruik kan worden genomen. ArcelorMittal heeft zichzelf ten doel gesteld om in 2030 30 procent minder CO2 uit te stoten. Er werden door de onderneming geen financiële details bekend gemaakt. Bron: ABM Financial News

