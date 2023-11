Europese beurzen hoger rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden woensdag hoger nadat een prominent Fed-lid zich milder uitliet over het toekomstige rentebeleid van de centrale bank.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde woensdag rond het middaguur een plus van 0,5 procent op 460,20 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 1,0 procent naar 16.153,40 punten. De Franse CAC 40 noteerde een winst van 0,5 procent met een stand van 7.284,41 punten. De Britse FTSE daalde 0,1 procent naar 7.448,71 punten.

"Het zijn rustige beursdagen en de volumes zijn wat lager dan gemiddeld. Toch blijft het sentiment onderliggend wel positief", aldus beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx.

Beleggers verwerkten volgens Blekemolen uitspraken van Fed-lid Christopher Waller, die zei dat het huidige monetaire beleid voldoende restrictief lijkt om de inflatie terug te brengen naar de doelstelling van 2 procent van de centrale bank.

"De opmerkingen hielpen het optimisme onder beleggers aan te wakkeren en zorgden voor dalende rentes." Vanochtend daalde de Amerikaanse tienjaarsrente verder tot 4,3 procent.

Wallers uitspraken komen in de aanloop naar de beleidsvergadering van de Amerikaanse centrale op 12 en 13 december, waar de Fed naar verwachting zijn belangrijkste rentetarief onveranderd zal houden. "De markt vraagt zich echter nog wel af hoe lang de rente hoog zal blijven en wanneer deze in 2024 mogelijk wordt verlaagd, vooral nu de economie vertraagt en er bezorgdheid heerst over een recessie", aldus de expert van Lynx.

"Het lijkt in ieder geval onwaarschijnlijk dat er nog een renteverhoging komt in december", zo stelde marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. Volgens de CME FedWatch Tool rekent niemand in de markt op een renteverhoging in december.

Op macro-economisch vlak krijgen beleggers vandaag inzicht in Duitse inflatiecijfers. Ook zijn er groeicijfers over de Amerikaanse economie over het derde kwartaal.

Het Beige Book van de Fed zal vanavond een indicatie geven van het sentiment onder bedrijven in elf districten, in aanloop naar de volgende vergadering van de Federal Reserve op 13 december.

Olie noteerde woensdag hoger. Een januari-future West Texas Intermediate noteerde 1,1 procent in het groen op 77,27 dollar, terwijl voor een februari-future Brent 82,25 dollar werd betaald, een stijging van 1,0 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0971. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1003 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0992 op de borden.



Bedrijfsnieuws

De Amerikaanse toezichthouder FDA heeft dinsdagavond gewaarschuwd voor een nieuw probleem met beademingsapparaten van Philips, die oververhit lijken te kunnen raken. Philips daalde woensdag 6,0 procent.

Prosus heeft in de eerste helft van dit jaar de vrije kasstroom zien verzesvoudigen, terwijl de balans sterk blijft. Het bedrijf boekte ook een verbetering van de winstgevendheid, waardoor Prosus zijn doel voor de winstgevendheid van de e-commerce portefeuille met zes maanden naar voren kon halen. Prosus noteerde 0,4 procent lager.

Deliveroo mikt nog altijd op een groei van de brutotransactiewaarde met circa 1 tot 5 procent tegen constante wisselkoersen. De aangepaste EBITDA moet dit jaar uitkomen tussen de 60 en 80 miljoen Britse pond. De maaltijdbezorger heeft vandaag een beleggersdag. Het aandeel noteerde in Londen 2,0 procent hoger.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan woensdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,3 procent in het groen.

De S&P 500 index sloot dinsdag 0,1 procent in het groen op 4.554,89 punten. Technologiebeurs Nasdaq steeg 0,3 procent tot 14.281,76 punten en de Dow Jones-index sloot 0,2 procent hoger op 35.416,98 punten.