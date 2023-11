Consument eurozone opnieuw minder somber

(ABM FN-Dow Jones) Het economische vertrouwen in de eurozone is in november iets verbeterd, wat suggereert dat de tegenwind voor de economische groei in het gebied mogelijk deels is gaan liggen. Dit bleek woensdag uit cijfers van de Europese Commissie.

De index die het sentiment bij bedrijven en consumenten combineert, steeg in november naar 93,8, van een opwaarts bijgesteld niveau van 93,5 een maand eerder.

Dit was nagenoeg gelijk aan de consensusverwachting van 93,7.

Onder de grotere landen was er een verbetering van het sentiment in Frankrijk en Nederland, terwijl men in Spanje en in mindere mate in Duitsland en Italië juist minder optimistisch werd.