Valuta: licht herstel voor dollar

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde woensdag onder de 1,10 dollar, nadat het muntpaar daar eerder in de ochtend nog boven koerste, in afwachting van Duitse inflatiecijfers over november. "Dat de euro eerder vanochtend boven de 1,10 dollar heeft genoteerd, komt door het 'Waller-effect', aldus marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank woensdag tegen ABM Financial News. Op dinsdag zei Christopher Waller, één van de meer havikachtige leden van de Fed, dat de laatste cijfers erop wijzen dat de centrale bank de rentes stabiel kan houden tot begin volgend jaar. Waller zei dat hij "in toenemende mate vertrouwen heeft" dat de huidige beleidsrente de inflatie naar 2 procent zal laten dalen. "Waller is een havik en met deze uitspraak heeft hij niet alleen de Amerikaanse rente verder omlaag gekregen, maar ook de dollar", aldus Mevissen. Fed-bestuurder Michelle Bowman is er juist nog niet zo zeker van dat de Fed al klaar is met het verhogen van de rentes. Bowman stelde weliswaar verheugd te zijn over de eerste tekenen van een gematigder economische activiteit in het vierde kwartaal, maar waarschuwde ook dat de inflatie nog altijd te hoog is. Daarmee sloot zij nog een renteverhoging door de Fed niet uit. "Deze morgen kwamen er uit de diverse Duitse deelstaten al wat inflatiedata naar buiten en die lieten een verdeeld beeld zien, waarmee de euro toch weer even wat gas terug moest nemen, in afwachting van het landelijke cijfer van 14.00 uur", aldus de analist van Rabobank. Het consumentenvertrouwen van de eurozone kwam over november definitief uit op 16,9 negatief. Vanmiddag komen naaste de Duitse inflatie, de tweede raming voor de Amerikaanse economie over het derde kwartaal en de olievoorraden naar buiten, gevolgd door het Beige Book van de Fed vanavond. De euro noteerde woensdag 0,2 procent lager op 1,0973 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent lager op 0,8654 Britse pond. Het Britse pond daalde 0,1 procent tot 1,2681 dollar. Bron: ABM Financial News

