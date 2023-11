Philips onderuit in licht lagere AEX Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag licht lager geopend. Kort na opening van de beurzen, koerste de AEX 0,3 procent lager op 759,35 punten. Philips verloor 5,8 procent. De Amerikaanse toezichthouder FDA heeft dinsdagavond gewaarschuwd voor een nieuw probleem met beademingsapparaten van Philips, die oververhit lijken te kunnen raken. Prosus verloor 1,3 procent. De investeerder heeft in de eerste helft van dit jaar de vrije kasstroom zien verzesvoudigen, terwijl de balans sterk blijft. Het bedrijf boekte ook een verbetering van de winstgevendheid, waardoor Prosus zijn doel voor de winstgevendheid van de e-commerce portefeuille met zes maanden naar voren kon halen. IMCD won 0,6 procent na een kleine overname in China. In de AMX won Aalberts 0,4 procent. OCI daalde 0,7 procent. B&S steeg onder de kleinere aandelen 2,6 procent, terwijl Sligro 1,2 procent bijschreef. CM.com daalde met 0,7 procent. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.