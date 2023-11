Deliveroo handhaaft outlook Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Deliveroo

(ABM FN-Dow Jones) Deliveroo heeft in aanloop naar een beleggersdag zijn doelstellingen voor dit jaar gehandhaafd. Dit bleek woensdag uit een update van de maaltijdbezorger. Deliveroo mikt nog altijd op een groei van de brutotransactiewaarde met circa 1 tot 5 procent tegen constante wisselkoersen. De aangepaste EBITDA moet dit jaar uitkomen tussen de 60 en 80 miljoen Britse pond. Op middellange termijn moet de brutotransactiewaarde met circa 15 procent groeien per jaar en tegen constante wisselkoersen. Tegen 2026 moet de aangepaste EBITDA-marge 4 procent zijn met verder opwaarts potentieel na dat jaar. De beleggersdag vandaag zal gericht zijn op onder meer de groeikansen van de huidige activiteiten, terwijl Deliveroo ook met een nieuwe "retailoplossing" wil komen. Daarnaast wil het verbeteringen doorvoeren in maaltijdbezorging en presenteert het bedrijf het Deliveroo Plus-abonnement. Bron: ABM Financial News

