Vlakke opening AEX voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat woensdag een vlakke tot licht lagere opening tegemoet. Futures op de AEX noteren ruim een half uur voor de openingsgong tot 0,2 procent in het rood. Dinsdag eindigde de hoofdgraadmeter nog 0,4 procent lager op 761,37 punten.

Het terughoudende sentiment onder beleggers lijkt het resultaat van de laatste opmerkingen van diverse Fed-leden. Ook is de markt in afwachting van enkele macro-economische cijfers.

Op dinsdag zei Christopher Waller, één van de meer havikachtige leden van de Fed, dat de laatste cijfers erop wijzen dat de centrale bank de rentes stabiel kan houden tot begin volgend jaar. Een ander havik, Michelle Bowman, zei juist dat de rentes verder omhoog moeten om de inflatie omlaag te krijgen.

Op vrijdag zal Fed-voorzitter Jerome Powell het woord nemen.

"We zijn optimistischer over de inflatieontwikkeling dan over de groeivooruitzichten", aldus CIO David Donabedian van CIBC Private Wealth. "We verwachten tenminste dat de groei in 2024 zwakker zal zijn dan in de afgelopen drie jaren, waarbij een recessie zeker tot de mogelijkheden behoort."

"Het belangrijkste punt waar beleggers zich momenteel mee bezig houden is of de volgende stap omhoog voor de beurzen zal worden geleid door aandelen die dit jaar zijn achtergebleven", aldus CIO Eric Freedman van US Bank Wealth Management.

De oliefutures zijn dinsdag hoger gesloten, na vier dagen van dalingen. De januari-future voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot 2,1 procent hoger op 76,41 dollar op de New York Mercantile Exchange.

Beleggers blijven naar de mogelijke uitkomsten raden van de aanstaande vergadering van OPEC+-landen over de productiebeperkingen in de komende maanden. De groep grote olie-exporterende landen moet een akkoord bereiken over de productiequota, maar het uitstel van de vergadering, die aanvankelijk voor zondag gepland stond, maar naar donderdag is verplaatst, wijst op onenigheid binnen de gelederen.

De euro/dollar noteerde op 1,1000. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0992 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er 1,1005 op de borden.

"Een zachte landing in de VS stelt de Fed in staat om de rentes te verlagen en dat zal de dollar omlaag brengen vanaf de huidige hoge niveaus", aldus analisten van Bank of America Global Research.

Op macro-economisch vlak krijgen beleggers vandaag inzicht in het Europese consumentenvertrouwen en Duitse inflatiecijfers. Ook zijn er groeicijfers over de Amerikaanse economie over het derde kwartaal.

Het Beige Book van de Fed zal vanavond een indicatie geven van het sentiment onder bedrijven in elf districten, in aanloop naar de volgende vergadering van de Federal Reserve op 13 december.

Beleggers wachten vooral op de cijfers over de inkomens en uitgaven van huishoudens, die donderdag bekend worden. Het bijbehorende inflatiecijfer zal naar verwachting dalen van 3,4 procent in september naar 3,1 procent in oktober. Voor de PCE-kerninflatie wordt voor donderdag gerekend op een percentage van 3,5 procent. In september was dit 3,7 procent.

"Elk percentage onder de verwachting voor de kerninflatie zal de euro goed doen", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury dinsdag tegen ABM Financial News. "Wij sluiten in dat geval niet uit dat de euro boven de 1,10 dollar uitkomt. Er is geen enkele behoefte meer aan een veilige haven dus de vraag naar dollars om die reden is weggevallen", aldus de handelaar.

Bedrijfsnieuws

De Amerikaanse toezichthouder FDA heeft dinsdag gewaarschuwd voor een nieuw probleem met beademingsapparaten van Philips, die oververhit lijken te kunnen raken. Het aantal meldingen over deze apparaten is tussen 1 augustus en 15 november sterk gestegen, stelde de FDA.

Prosus heeft in de eerste helft van dit jaar de vrije kasstroom zien verzesvoudigen, terwijl de balans sterk blijft. De investeerder haalde zijn doel voor de winstgevendheid van de e-commerce portefeuille met zes maanden naar voren.

AkzoNobel en het Japanse Kansai Paint hebben besloten een verkoop van Afrikaanse activiteiten aan het Nederlandse bedrijf af te blazen, nadat de toezichthouder in Zuid-Afrika recent geen goedkeuring gaf voor deze transactie.

JDE Peet's wil 1 miljard euro ophalen met twee obligaties.

IMCD heeft in China een overname gedaan en koopt daarmee circa 10 miljoen euro aan omzet.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index sloot dinsdag 0,1 procent in het groen op 4.554,89 punten. Technologiebeurs Nasdaq steeg 0,3 procent tot 14.281,76 punten en de Dow Jones-index sloot 0,2 procent hoger op 35.416,98 punten.