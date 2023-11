Meer winst voor HPE Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Hewlett Packard Enterprise heeft in het vierde kwartaal meer winst geboekt op een lagere omzet en kondigde aan het komende boekjaar meer dividend uit te keren. Dit bleek dinsdag nabeurs uit de resultaten van het Amerikaanse IT-bedrijf. CEO Antonio Neri zei dat de investeringen in Edge, Hybrid Cloud en AI weerklank vinden bij klanten, en benadrukte de explosie van de belangstelling in AI. In het vierde kwartaal boekte HPE een winst van 0,49 dollar per aandeel, ruim vier keer zoveel als een jaar eerder. De omzet daalde met 7 procent tot 7,4 miljard dollar. De aangepaste winst van 0,52 dollar per aandeel was 9 procent lager dan een jaar eerder, maar was wel aan de bovenkant van de aangegeven bandbreedte van 0,48 tot 0,52 dollar. Interim CFO Jeremy Cox sprak van een sterk einde van het boekjaar 2023 in een onevenwichtige IT-markt. "We zien veelbelovende indicatoren van aanhoudende vraag in de marktgebieden waar we de prioriteit leggen, vooral in AI." Het dividend over het afgelopen boekjaar zal 0,13 dollar per aandeel bedragen. Outlook Voor het huidige eerste kwartaal rekent HPE op een omzet van 6,9 tot 7,3 miljard dollar en voor het gehele komende boekjaar om een omzetgroei van 2 tot 4 procent, bij constante valutakoersen. In het boekjaar 2024 zal het bedrijf 65 tot 75 procent van zijn vrije kasstroom uitkeren in dividend en aandeleninkopen. De kasstroom zal naar verwachting tussen 1,9 miljard en 2,1 miljard dollar uitkomen. In de nabeurshandel op Wall Street steeg het aandeel dinsdag 0,2 procent Bron: ABM Financial News

