Olieprijs stijgt

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De oliefutures zijn dinsdag hoger gesloten, na vier dagen van dalingen. De januarifuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot 2,1 procent hoger op 76,41 dollar op de New York Mercantile Exchange. Beleggers blijven naar de mogelijke uitkomsten raden van de aanstaande vergadering van OPEC+-landen over de productiebeperkingen in de komende maanden. De groep grote olie-exporterende landen moeten een akkoord bereiken over de productiequota maar het uitstel van de vergadering, die zondag gepland stond, naar donderdag, wijst op onenigheid. Woensdag zullen handelaren ook de wekelijkse cijfers over de Amerikaanse handelsvoorraden bestuderen. De EIA zal naar verwachting een daling van de voorraad ruwe olie met 700.000 vaten bekendmaken. Bron: ABM Financial News

