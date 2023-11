Wall Street doet het rustig aan

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen bleven dinsdag dicht bij huis, in afwachting van een inflatiecijfer later deze week, terwijl de dollar zwak bleef.

De S&P 500 index stond dinsdagavond 0,1 procent in het groen op 4.553,68 punten.

De handelsvolumes waren hoger dan maandag.

Woensdag zal het Beige Book van de Fed een indicatie geven van het sentiment onder bedrijven in elf districten, in aanloop naar de volgende vergadering van de Federal Reserve op 13 december.

Dinsdag kwam een huizenprijsindex voor september overeen met de verwachtingen. Het consumentenvertrouwen volgens Conference Board steeg naar 102,0 in november en was daarmee iets hoger dan de 101,5 die was verwacht.

Beleidsmaker Christopher Waller van de Federal Reserve zei dat hij "in toenemende mate vertrouwen heeft" dat de huidige beleidsrente de inflatie naar 2 procent zal laten dalen. Fed-bestuurder Michelle Bowman zei juist dat ze nog een renteverhoging zou steunen als de inflatie zou stagneren.

Beleggers wachten op de cijfers over de inkomens en uitgaven van huishoudens, die donderdag bekend worden. Het bijbehorende inflatiecijfer zal naar verwachting dalen van 3,4 procent in september naar 3,1 procent in oktober.Voor de PCE-kerninflatie wordt voor donderdag gerekend op een percentage van 3,5 procent. In september was dit 3,7 procent.

"Elk percentage onder de verwachting voor de kerninflatie zal de euro goed doen", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury dinsdag tegen ABM Financial News. "Wij sluiten in dat geval niet uit dat de euro boven de 1,10 dollar uitkomt. Er is geen enkele behoefte meer aan een veilige haven dus de vraag naar dollars om die reden is weggevallen", aldus de handelaar.

De Amerikaanse tienjaarsrente handelde op 4,39 procent en de euro/dollar noteerde op 1,0990.



Olie werd 2 procent duurder. Een uitgestelde vergadering van OPEC+ kan donderdag meer duidelijkheid geven over de vooruitzichten voor de oliemarkt. "Er is duidelijk wat onenigheid binnen de alliantie", zei marktanalist Craig Erlam van Oanda over het uitstel van de OPEC-vergadering.



Bedrijfsnieuws

Micron Technology daalde 3 procent na een update van de outlook voor de omzet, van 4,4 miljard naar 4,7 miljard dollar. De brutomarges vielen echter tegen.

Boeing steeg bijna 2 procent na een outperform-advies van RBC Capital en een koersdoel dat werd verhoogd van 200 naar 275 dollar.

Het aandeel Zscaler noteerde vlak, herstellend van een lagere opening. Maandagavond kwam het cybersecuritybedrijf met cijfers en die vielen de markt wat tegen. Wel herhaalde Zscaler de outlook. Vandaag komt concurrent CrowdStrike met cijfers.

Cijfers van Shopify laten zien dat er afgelopen weekend, van Black Friday tot en met Cyber Monday 24 procent meer werd gespendeerd dan in hetzelfde weekend vorig jaar.

Vanavond nabeurs volgen de cijfers van Hewlett Packard Enterprise.

Slotstanden

De Amerikaanse beurzen sloten maandag licht lager. De S&P 500 daalde maandag 0,2 procent tot 4.550,43 punten, de Dow Jones index daalde 0,2 procent op 35.333,47 punten en de Nasdaq sloot minder dan 0,1 procent lager op 14.241,02 punten.