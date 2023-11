Europese beurzen sluiten verdeeld Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn dinsdag verdeeld gesloten, terwijl beleggers wachten op economisch nieuws uit de Verenigde Staten. De brede STOXX Europe 600 daalde 0,3 procent tot 457,04 punten. De Duitse DAX steeg 0,2 procent naar 15.992,67 punten. De Franse CAC 40 verloor 0,2 procent tot 7.250,13 punten. De Britse FTSE daalde 0,1 procent naar 7.455,24 punten. "De mondiale aandelenmarkten zagen een lusteloze, licht negatieve sessie, terwijl de volatiliteit daalde tot de laagste niveaus van 2020", aldus Axel Rudolph van IG. Intussen blijft de euro stijgen, tot boven de grens van 1,10 dollar, nadat Fed-beleidsmaker Chris Waller zei dat een zwakkere Amerikaanse economie de inflatie zou moeten laten dalen. De euro/dollar noteerde op 1,1005. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er 1,0957 op de borden. Het Duitse consumentenvertrouwen verbeterde licht. De vertrouwensindex steeg naar 27,8 negatief, waar was gerekend op een verslechtering naar 28,5 negatief. Een maand eerder was de index 28,3 negatief. Het Franse consumentenvertrouwen verbeterde ook. The Conference Board meldde dat het Amerikaanse consumentenvertrouwen in november ook verbeterde. Het cijfer voor de voorgaande maand werd echter fors neerwaarts bijgesteld. Olie werd dinsdag duurder. Een januari-future West Texas Intermediate noteerde 2,8 procent in het groen op 76,95 dollar, terwijl voor een januari-future Brent 82,13 dollar werd betaald, een stijging van 2,7 procent. Bedrijfsnieuws Novartis heeft de verwachtingen voor de omzetgroei op de middellange termijn verhoogd. Dit maakte de Zwitserse farmaceut dinsdag bekend tijdens een R&D-bijeenkomst in Londen. De aandelenkoers daalde met 0,8 procent. Bayer daalde 3,5 procent in Frankfurt. Ook DSM-Firmenich verloor bijna 3 procent in Amsterdam. Een splitsing van Bayer in een chemie- en een agrarisch bedrijf lost de problemen niet op, zei CEO Bill Anderson eerder deze week tegen The Wall Street Journal. De overname van het Amerikaanse Monsanto gaat Bayer een onbekend aantal miljarden aan schadevergoedingen kosten vanwege het bestrijdingsmiddel Roundup. Het belang van BASF in Wintershall Dea is volgens Deutsche Bank 4,4 miljard euro waard. Volgens persbureaus Bloomberg en Reuters zou het staatsoliebedrijf van Abu Dhabi in de Duitse olie- en gasindustrie zoeken naar overnames. BASF sloot ruim een procent lager. Het aandeel EasyJet steeg met 4,0 procent na publicatie van de jaarcijfers. Daarbij liet de maatschappij weten ook weer dividend te gaan uitkeren. Argenx leverde in Brussel 10,1 procent in, nadat uit een studie bleek dat een behandeling van ITP met Vyvgart geen beter resultaat oplevert dan een placebo. In Frankfurt steeg RWE iets meer dan 3 procent. Het energiebedrijf wil de komende jaren 55 miljard euro investeren in hernieuwbare energie en groene oplossingen. Tussenstanden Wall Street De Amerikaanse beurzen stonden dinsdagavond licht hoger. De S&P 500 steeg 0,3 procent tot 4.565,22 punten, de Dow Jones index steeg 0,5 procent op 35.506,58 punten en de Nasdaq won 0,3 procent op 14.290,07 punten. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.