Obligatie: JDE Peet's wil 1 miljard euro ophalen

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) JDE Peet's wil 1 miljard euro ophalen met twee obligaties. Dit maakte het koffiebedrijf dinsdagavond bekend. JDE geeft een lening uit die over iets meer dan 6 jaar, in 2023 afloopt, en die een coupon heeft van 4,125 procent. Een tweede lening loopt over ruim 10 jaar af in 2034 en biedt een coupon van 4,50 procent. Met elk van beide uitgiftes wil JDE 500 miljoen euro ophalen. Met de opbrengst zal het koffiebedrijf bestaande leningen herfinancieren en verder zal de opbrengst worden aangewend voor algemene bedrijfsdoeleinden. De leningen hebben een investment grade rating en zijn niet-gegarandeerd. Naar verwachting worden de obligaties verhandelbaar op de EuroMTF markt van de Luxemburgse beurs. Bron: ABM Financial News

