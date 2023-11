AEX sluit weer lager

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is dinsdag lager gesloten, na al een matte sessie op maandag.

De AEX sloot 0,4 procent in het rood op 761,37 punten.

"Het is zoeken met een lampje naar nieuws", zei Rein Schutte van Noesis Capital Management.

Het Beige Book van de Federal Reserve kan woensdagavond meer inzichten geven in de economie van de Verenigde Staten en donderdag volgt het PCE-inflatiecijfer dat doorgaans van belang is voor de eerstvolgende monetaire stappen van de Federal Reserve. "Maar na wat ze bij de voorgaande vergadering hebben gezegd, gelooft iedereen wel dat er in december geen renteverhoging meer komt", aldus Schutte.

Ook daar is dus weinig vuurwerk van te verwachten.

Investment manager Simon Wiersma van ING wees op de lage omzetten. De VIX index, oftewel de angstgraadmeter van de S&P 500 index, is inmiddels gedaald tot het laagste niveau sinds begin 2020, voordat de coronacrisis begon.

"Alles wordt weer een beetje normaal", aldus Wiersma. De rente in de VS is aan het dalen en handelaren speculeren al sterk op een flinke daling van de beleidsrente van de Fed komend jaar.

De People's Bank of China liet maandagavond laat weten dat de Chinese economie dit jaar met 5 procent zal groeien, conform de doelstelling.

In de namiddag bleken de huizenprijzen in de VS iets verder te zijn gestegen in de maand september, terwijl het consumentenvertrouwen in november ook aantrok. Dit laatste kwam echter vooral doordat de cijfers over oktober fors omlaag werden bijgesteld. Per saldo bleef de index ongeveer gelijk.

De WTI-olie-future steeg 2,6 procent tot 76,83 dollar, in aanloop naar de OPEC+ vergadering donderdag. Een vat Brent-olie kostte ruim 82 dollar.

De bijeenkomst van OPEC+ is belangrijk, niet alleen omdat een beslissing gevolgen heeft voor de energieprijzen en dus de inflatie, maar ook omdat de vergadering al vier dagen is uitgesteld, zei analist Craig Erlam van OANDA. "Er is duidelijk wat onenigheid binnen de alliantie."

Saoedi-Arabië zou graag de productie verder beperken om de olieprijs boven de 80 dollar te houden. De olieprijs was aan het dalen, maar blijft nu even rond hetzelfde niveau steken, zei Schutte. "Als je naar de macro-economische cijfers kijkt, dan zal de olieprijs eerder wat gaan dalen."

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen bleven de uitslagen beperkt. Verzekeraar ASR steeg 1,1 procent en was daarmee de sterkste stijger.

DSM-Firmenich was, net als maandag, de grootste daler en verloor 2,6 procent. Gisteren ging er ook al ruim 3 procent aan beurswaarde verloren bij DSM-Firmenich. Het was voor Schutte niet duidelijk wat de oorzaak van deze daling is. "Een recent rapport liet zien dat de chemiesector het juist wat minder lastig had.”

Halfgeleidergrootmacht ASML verloor 1,4 procent.

ABN AMRO daalde 0,8 procent naar 12,44 euro, nadat Deutsche Bank het bankaandeel van de kooplijst haalde en het koersdoel verlaagde van 21,00 euro naar 15,00 euro.

In de AMX blonk het volatiele aandeel Alfen uit met een plus van 3,4 procent. Ook Inpost, een andere relatieve nieuweling aan de beurs, steeg 3,5 procent.

Bij de verliezers onderscheidde zich Just Eat Takeaway.com met een daling van 3,0 procent. Just Eat kreeg een koersdoelverlaging van Bernstein van 20,00 naar 17,00 euro, meldde Schutte.

De koers van AMG daalde met 0,2 procent tot 21,16 euro, nadat ING het koersdoel verlaagde van 50,00 naar 40,00 euro. De bank herhaalde wel het koopadvies voor AMG.

In de AScX was Azerion de uitblinker met een winst van 10,0 procent.

Ebusco kon 2,9 procent bijschrijven, nadat het bedrijf bekendmaakte dat het is geselecteerd door de Italiaanse inkooporganisatie Consip voor het leveren van elektrische bussen.

Brunel verloor ruim 5 procent. De detacheerder zei tijdens een beleggersdag goede vooruitgang te boeken met zijn het lopende vijfjarenplan, met een beoogde groei van de omzet en de brutowinst van dicht tegen de 10 procent in de komende jaren. In de nettowinst wordt dat pas na volgend jaar zichtbaar, zei Schutte, omdat er nog earn-outbetalingen moeten worden gedaan voor de overgenomen activiteiten. Dit verklaarde volgens de beursexpert van Noesis wellicht waarom de koers weer terugviel, nadat deze eerder was opgelopen voorafgaande aan de beleggersdag.

Acomo daalde met 0,5 procent. ING verlaagde dinsdagochtend het koersdoel van 25,58 naar 21,63 euro. Maar net als bij AMG herhaalde ING ook hier het koopadvies.

Het lokaal genoteerde Marel verloor 1,4 procent, nadat de overnameplannen van John Bean werden afgewezen.

Tussenstand Wall Street

Wall Street bleef dinsdag dichtbij huis. Rond sluitingstijd in Europa steeg de S&P500-index 0,3 procent.