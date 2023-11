Micron positiever gestemd over omzet Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Micron Technology heeft dinsdag de omzetverwachting voor het lopende kwartaal verhoogd, maar rekent ook op meer kosten. Dit bleek uit een persbericht van de fabrikant van geheugenchips. Voor het eerste kwartaal, dat eindigt op 30 november, rekent Micron op een omzet van bijna 4,7 miljard dollar. De oude outlook stond op ongeveer 4,4 miljard dollar, maar toen kon de omzet volgens het bedrijf nog 0,2 miljard dollar hoger of juist lager uitvallen. De operationele kosten zullen dit kwartaal echter ook hoger uitvallen, merkte Micron op. Het verlies per aandeel zal niet 1,24 dollar, maar ongeveer 1,17 dollar zijn, of 1,00 dollar verlies indien aangepast voor bijzondere posten. Het aandeel Micron Technology daalde dinsdag met 3,8 procent. Bron: ABM Financial News

