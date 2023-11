Consumentenvertrouwen VS stijgt in november Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het vertrouwen van Amerikaanse consumenten in de economie is in november gestegen, terwijl het cijfer voor oktober fors lager uitviel dan eerder gemeld. Dit bleek dinsdag uit cijfers van The Conference Board. De index voor het consumentenvertrouwen steeg van 99,0 in oktober naar 102,0 in november. Economen rekenden vooraf op een index van 101,0. Het cijfer voor oktober werd flink neerwaarts bijgesteld van een eerder gemelde 103,0. De deelindex voor de economische verwachtingen voor het komende halfjaar steeg naar 77,8, van een neerwaarts bijgestelde 72,7 in oktober. Een verwachtingsindex van minder dan 80 is een signaal van een recessie binnen een jaar, stelde The Conference Board. De deelindex voor de huidige situatie daalde van 138,6 naar 138,2. Deze deelindex werd ook flink neerwaarts bijgesteld voor oktober. Bron: ABM Financial News

