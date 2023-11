Lichtrode start op Wall Street Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: NYSE

(ABM FN) De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag met een klein verlies van start. Futures op de S&P en Nasdaq noteerden circa een half uur voor de openingsbel 0,2 procent in het rood. Investment manager Simon Wiersma van ING wees op de lage omzetten. De VIX index, oftewel de angstgraadmeter van de S&P 500 index, is inmiddels gedaald tot onder de 13 punten, het laagste niveaus sinds begin 2020 voordat de coronacrisis begon. "Alles wordt weer een beetje normaal", aldus Wiersma. De Amerikaanse tienjaarsrente handelde dinsdagmiddag op 4,39 procent en de euro/dollar op 1,0957. Olie werd iets duurder. Zowel voor valuta- als oliehandelaren is het wachten op donderdag. Dan staan er inflatiecijfers op het menu die de dollar in beweging kunnen brengen en een vergadering van OPEC+ kan de olieprijs beïnvloeden. "Er is duidelijk wat onenigheid binnen de alliantie", zei marktanalist Craig Erlam van Oanda over het uitstel van de OPEC-vergadering. Volgens de CME OPEC Watch Tool rekent 74 procent van de markt erop dat er donderdag geen veranderingen worden aangekondigd. Verder denkt 11 procent dat het kartel de productie zal verhogen, terwijl bijna 15 procent rekening houdt met een verlaging. Voor de PCE-kerninflatie wordt voor donderdag gerekend op een percentage van 3,5 procent. In september was dit 3,7 procent. "Elk percentage onder de verwachting voor de kerninflatie zal de euro goed doen", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury dinsdag tegen ABM Financial News. "Wij sluiten in dat geval niet uit dat de euro boven de 1,10 dollar uitkomt. Er is geen enkele behoefte meer aan een veilige haven dus de vraag naar dollars om die reden is weggevallen", aldus de handelaar. Voor vandaag staan nog de huizenprijzen van Case Shiller en het consumentenvertrouwen van The Conference Board op de agenda. Bedrijfsnieuws Het aandeel Zscaler daalde voorbeurs met 5 procent. Maandagavond kwam het cybersecuritybedrijf met cijfers en die vielen de markt wat tegen. Wel herhaalde Zscaler de outlook. Vandaag komt concurrent CrowdStrike met cijfers. Cijfers van Shopify laten zien dat er afgelopen weekend, van Black Friday tot en met Cyber Monday 24 procent meer werd gespendeerd dan in hetzelfde weekend vorig jaar. Vanavond nabeurs volgen de cijfers van Hewlett Packard Enterprise. Het aandeel lijkt iets lager van start gegaan. Slotstanden De Amerikaanse beurzen sloten maandag licht lager. De S&P 500 daalde maandag 0,2 procent tot 4.550,43 punten, de Dow Jones index daalde 0,2 procent op 35.333,47 punten en de Nasdaq sloot minder dan 0,1 procent lager op 14.241,02 punten. Bron: ABM Financial News

