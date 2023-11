ING: groeidoelen Brunel geen grote verrassing Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De verwachtingen van Brunel voor de komende jaren zijn geen verrassing. Dit stelden analisten van ING dinsdag, nadat Brunel voorbeurs met een kort persbericht kwam in aanloop naar een beleggersdag die vanmiddag van start gaat. Brunel verwacht dat de omzet en de brutowinst tussen 2024 en 2027 tegen de 10 procent per jaar kunnen stijgen. Dat is volledig in overeenstemming met de gemiddelde groei van 9 procent per jaar die analist Marc Zwartsenburg ook voorziet. Brunel gaf verder aan op schema te liggen met de doelstellingen voor de periode 2021 tot en met 2023, hoewel de brutomarge in sommige regio's achter op schema loopt, aldus de analist. Volgens Brunel is de vertraging in de markt voor offshore windenergie echter tijdelijk. Die mededeling noemde ING erg belangrijk. ING heeft Brunel op de kooplijst staan met een koersdoel van 16,00 euro. Het aandeel noteerde dinsdag op een rood Damrak 2,1 procent lager op 11,40 euro. Bron: ABM Financial News

