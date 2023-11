ING start samenwerking met Allianz Direct Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) ING gaat in Nederland in samenwerking met Allianz Direct verzekeringsproducten aanbieden voor ondernemers. Dit maakte ING dinsdagmiddag bekend. Het nieuwe aanbod omvat een selectie van zakelijke verzekeringsproducten voor zelfstandigen en het MKB. ING verwacht de verzekeringsproducten digitaal aan te kunnen bieden vanaf medio 2024. Allianz Direct is de online verzekeraar van het Duitse Allianz Group. Bron: ABM Financial News

