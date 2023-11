KHS Group gebruikt membraantechnologie NX Filtration Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: NX Filtration

(ABM FN-Dow Jones) KHS Group, een fabrikant van vul- en verpakkingssystemen voor de drankenindustrie, heeft een nieuw filterconcept voor bier gelanceerd, dat is gebaseerd op de membraantechnologie van NX Filtration. Dit maakte NX Filtration dinsdag bekend. Het concept is gelanceerd onder naam Innopro EcoClear en ziet het levenslicht op de BrauBeviale 2023. Het systeem is vanaf de zomer van 2024 te bestellen. NX Filtration meldde geen financiële details. Bron: ABM Financial News

