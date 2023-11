Europese beurzen lager rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden dinsdag lager in een markt die wacht op belangrijke macro-economische cijfers die in de tweede helft van de week naar buiten komen. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde dinsdag rond het middaguur een min van 0,6 procent op 456,80 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 0,1 procent naar 15.953,80 punten. De Franse CAC 40 noteerde een verlies van 0,6 procent met een stand van 7.225,25 punten. De Britse FTSE daalde 0,5 procent naar 7.424,65 punten. Investment manager Simon Wiersma van ING wees op de lage omzetten. De VIX index, oftewel de angstgraadmeter van de S&P 500 index, is inmiddels gedaald tot onder de 13 punten, het laagste niveaus sinds begin 2020 voordat de coronacrisis begon. "Alles wordt weer een beetje normaal", aldus Wiersma. Wiersma refereerde verder aan de daling van de rente in de VS, waarbij ING er rekening mee houdt dat die de komende 12 maanden verder zal dalen. Inmiddels worden er door handelaren en speculanten grote posities ingenomen op een flinke daling van de beleidsrente van de Fed. "Ook wij verwachten dat de Fed vanaf halverwege volgend jaar, of misschien zelfs iets eerder, de beleidsrente zal verlagen", aldus Wiersma. Het Duitse consonsumentenvertrouwen verbeterde onverwacht. De vertrouwensindex steeg naar 27,8 negatief, waar was gerekend op een verslechtering van 28,3 negatief naar 28,5 negatief. Het Franse consumentenvertrouwen verbeterde ook. De vertrouwensindex steeg met 3 punten en kwam daarmee uit op 87. Voor vandaag is de macro-economische agenda nog gevuld met de Amerikaanse huizenprijzen over september en het consumentenvertrouwen van onderzoeksbureau The Conference Board. Olie werd dinsdag duurder. Een januari-future West Texas Intermediate noteerde 1,1 procent in het groen op 75,71 dollar, terwijl voor een februari-future Brent 80,80 dollar werd betaald, een stijging van 1,0 procent. De euro/dollar noteerde op 1,0949. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0946 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,0957 op de borden.



Bedrijfsnieuws Novartis heeft de verwachtingen voor de omzetgroei op de middellange termijn verhoogd. Dit maakte de Zwitserse farmaceut dinsdag bekend tijdens een R&D-bijeenkomst in Londen. De aandelenkoers noteerde 0,1 procent hoger. Het belang van BASF in Wintershall Dea is volgens Deutsche Bank 4,4 miljard euro waard. Volgens persbureaus Bloomberg en Reuters zou in de Duitse olie- en gasindustrie door Abu Dhabi National Oil Company gezocht worden naar overnames. BASF noteerde 1,2 procent lager. Het aandeel EasyJet steeg met ruim 3 procent na publicatie van de jaarcijfers. Daarbij liet de maatschappij weten ook weer dividend te gaan uitkeren. Argenx leverde in Brussel circa 12 procent in, nadat uit een studie bleek dat een behandeling van ITP met Vyvgart geen beter resultaat oplevert dan een placebo. In Frankfurt steeg RWE met 2,5 procent. RWE wil de komende jaren 55 miljard euro investeren in hernieuwbare energie en groene oplossingen. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag naar verwachting een vlakke opening tegemoet. De S&P 500 daalde maandag 0,2 procent tot 4.550,43 punten, de Dow Jones index daalde 0,2 procent op 35.333,47 punten en de Nasdaq sloot minder dan 0,1 procent lager op 14.241,02 punten. Bron: ABM Financial News

