Olieprijs schommelt in rustige Black Friday-handel

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is vrijdag na een verkorte sessie met veel schommelingen uiteindelijk gedaald tot onder de 76 dollar, met een settlement van 75,54 dollar per vat West Texas Intermediate.



Donderdag waren de fysieke oliemarkten gesloten vanwege Thanksgiving in de VS. Vrijdag was het Black Friday en waren de volumes laag.



De oliemarkten wachten op de bijeenkomst van OPEC+, die gepland staat voor volgende week donderdag. Eerder zou de bijeenkomst komende zondag plaatsvinden.



Het kartel en zijn bondgenoten zouden een geschil hebben over de productieniveaus. Analisten van UBS verwachten dat OPEC+ tijdens de vergadering een akkoord zal bereiken over de productieverlagingen, maar dat de prijzen op de korte termijn volatiel zullen blijven. Komt er geen akkoord, dan neemt het aanbod met 1,3 miljoen vaten per dag toe, aldus de Zwitserse bank.



Ook analisten van Citi verwachten dat Saoedi-Arabië zijn vrijwillige verlaging van 1 miljoen vaten per dag zal aanhouden in het eerste kwartaal van volgend jaar en dat de rest van de leden in grote lijnen akkoord zullen gaan met de bestaande quota tot 2024.



"Dit gezegd hebbende, lijkt de kans op een bearish resultaat van de vergadering te zijn toegenomen, gezien het uitstel van de vergadering en mogelijke bredere meningsverschillen," aldus Citi.



Volgens Ole Hansen, grondstoffenexpert van Saxo Bank, is de grootste zorg voor de markt het risico dat Saoedi-Arabië zijn productieverlagingen terugschroeft.



"Dit zou herinneringen oproepen aan wat er gebeurde met de olieprijzen tijdens de pandemie in het eerste halfjaar van 2020, toen Rusland weigerde mee te doen met de Saoedische inspanningen om de prijs te drukken door middel van productieverlagingen", aldus Hansen. "Saoedi-Arabië begon een tijdelijke en zeer slecht getimede prijzenoorlog met Rusland. Hierdoor steeg de productie, maar zakte Brent olie onder 20 dollar per vat", herinnerde de marktanalist.



Hansen denkt dat het nu niet zover komt. "Hoewel de temperatuur in de aanloop naar de vergadering flink is opgelopen, wil geen van de producenten het risico lopen op publieke onenigheid. Dat zou de prijzen nog lager doen uitvallen", zei de marktanalist, die verwacht dat er een akkoord wordt bereikt.



"Dat zal vooral gericht zijn op naleving van de quota en verantwoording over de gerapporteerde basiscapaciteit. Saoedi-Arabië zal zijn huidige eenzijdige productieverlagingen waarschijnlijk verlengen tot het einde van het tweede kwartaal van volgend jaar, maar is waarschijnlijk niet bereid om nog meer te verlagen."

Bron: ABM Financial News