Wall Street blijft dicht bij huis

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag dicht bij huis gebleven na een verkorte handelssessie op Black Friday. De S&P 500 sloot fractioneel hoger op 4.559,34 punten, de Dow Jones index steeg 0,3 procent op 35.390,15 punten en de Nasdaq sloot 0,1 procent lager op 14.250,85 punten. Op weekbasis wisten de drie indexen ongeveer een procent te stijgen.

De beursvloeren in New York bleven donderdag al leeg vanwege de viering van Thanksgiving in de Verenigde Staten. Veel Amerikaanse beleggers bleven ook vrijdag weg en genoten van een lang weekend.

"Vanwege de viering van Thanksgiving Day, de belangrijkste feestdag in de Verenigde Staten, is de macro- en beursnieuwsstroom even opgedroogd. Volgende week is het weer business as usual", aldus investment manager Simon Wiersma van ING.

Komende week verschijnen onder meer PCE-inflatiedata uit de VS. "Als we een desinflatoire trend blijven zien in de PCE-kerninflatie, de voorkeursmaatstaf van de Fed voor inflatie, zal het steeds moeilijker worden voor de centrale bank om het idee van renteverlagingen volgend jaar te ontkrachten", zeiden marktanalisten van CMC.

Ook staat volgende week een nieuwe Amerikaanse groeiraming voor het derde kwartaal op de agenda. Het vierde kwartaal zal waarschijnlijk een tragere economische groei laten zien, volgens CMC, ook al hield de groei in oktober en november redelijk stand.

"De tweede schatting van het BBP in het derde kwartaal zal het beeld naar verwachting niet wezenlijk veranderen", aldus CMC.

Op macro-economisch vlak was het vrijdag rustig. Uit Amerikaanse PMI-data bleek dat de industrie in de VS in november is gekrompen, terwijl de economische activiteit in de dienstensector wel iets harder groeide. Econoom Sian Jones van S&P Global wees op de aanhoudende zorgen over de wereldwijde economische vraag en hoge rentetarieven.

De euro/dollar handelde vrijdagavond op 1,0936. De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde op 4,48 procent en daarmee iets hoger dan een week geleden.

WTI-olie schommelde vrijdag tussen de 76 en 77 dollar en daarmee winst en verlies. OPEC+ zou zondag vergaderen over het productiebeleid, maar de bijeenkomst is uitgesteld tot volgende week donderdag.

"Het lijkt er dus op dat het kartel het niet eens kan worden over wie de productiebeperkingen voor zijn rekening zal moeten nemen. De meeste olielanden binnen en buiten OPEC willen simpelweg maximaal produceren om harde valuta (Amerikaanse dollars) te verdienen", zei Wiersma van ING.

Bedrijfsnieuws

Aandelen van retailers als Walmart, Best Buy, Target, Alibaba en Amazon werden vrijdag in de gaten gehouden vanwege Black Friday, de aftrap van het feestdagenseizoen waarbij massaal inkopen worden gedaan richting de kerst. Volgens de UNI Wereldvakbond moet Amazon rekening houden met de nodige stakingen rond het koopjesfestijn. Magazijnmedewerkers en bezorgers in de VS, VK, Duitsland, Italië en Spanje willen zo betere lonen en werkomstandigheden afdwingen.

Er was ook positief nieuws voor Amazon. Persbureau Reuters meldde dat de Europese Commissie vermoedelijk groen licht zal geven voor de 1,4 miljard dollar bedragende overname van iRobot Corp door Amazon. Aandelen van iRobot stegen liefst 39 procent. Het aandeel van Amazon sloot vrijwel vlak.

Walmart, Target en Best Buy sloten vrijdag wel in het groen. Alibaba leverde tot een half procent in. Amerikanen hebben voor een recordbedrag aan online-aankopen gedaan op Thanksgiving Day. Dit bleek vrijdag uit data die Adobe Analytics publiceerde. Consumenten gaven donderdag voor een recordbedrag van 5,6 miljard dollar uit aan online aankopen, een stijging van 5,5 procent ten opzichte van Thanksgiving vorig jaar.

Aandelen Nvidia daalden bijna 2 procent. Persbureau Reuters meldde dat de techreus, die eerder deze week de boeken opende, de lancering van een van zijn drie nieuwe AI-chips voor China zal uitstellen tot begin volgend jaar. Het zou gaan om de krachtigste chip van de drie, de H20, die mogelijk pas in februari of maart wordt gelanceerd vanwege problemen die fabrikanten hebben met de integratie van de chip. Eerder deze maand dook het bericht op dat Nvidia het trio AI-chips voor China had gepland nadat de Amerikaanse overheid de verkoop van high-end chips aan dat land blokkeerde.