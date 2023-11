Europese beurzen sluiten licht hoger

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn vrijdag licht hoger geëindigd. De Stoxx Europe 600 index steeg 0,3 procent tot 459,98 punten. De Duitse DAX liet een winst optekenen van 0,2 procent op 16.029,49 punten. De Franse CAC 40 sloot 0,2 procent in de plus bij een stand van 7.292,80 punten. De Britse FTSE sloot fractioneel hoger op 7.488,20 punten.

De bewegingen bleven beperkt op Black Friday. Veel Amerikanen hebben vrij voor een lang Thanksgiving-weekend, zei beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx. Dat zorgde voor lage volumes.

Op weekbasis stegen de Stoxx Europe 600 en DAX tussen een half en één procent.

Op macro-economisch vlak viel de Duitse Ifo-index op. De samengestelde index voor het Duitse ondernemersklimaat voor de industrie en de handel steeg van 86,9 in oktober naar 87,3 afgelopen maand. De verwachting van economen voor november was een index van 87,5.

"De verbetering van de Ifo-index is te onbeduidend om echt te vieren. Het wijst eerder op een uitbodeming van de Duitse economie dan op een aanstaande opleving", zei econoom Carsten Brzeski van ING. Uit definitieve cijfers bleek vrijdag dat de Duitse economie in het derde kwartaal met 0,1 procent is gekrompen op kwartaalbasis.

In het tweede kwartaal groeide de Duitse economie nog met 0,1 procent, na een pas op de plaats in het eerste kwartaal.

Volgens Swissquote blijven er zorgen over de zwakke Europese economie na de samengestelde inkoopmanagersindices van donderdag. Ondanks een stijging van de inkoopmanagersindices dreigt een technische recessie. "De economie van de eurozone zit vast in de modder", aldus hoofdeconoom Cyrus de la Rubia van Hamburg Commercial Bank. "In de afgelopen vier tot vijf maanden zijn de industrie en dienstensector in een relatief stabiel tempo gekrompen."

De euro/dollar handelde vrijdagavond op 1,0933. WTI-olie kostte zo'n 77 dollar en was daarmee duurder dan in de voorgaande dagen. Beleggers zijn in afwachting van de bijeenkomst van OPEC+, volgende week donderdag.

Bedrijfsnieuws

In Frankfurt deden chemiebedrijven als BASF en Covestro goede zaken, met winsten van gemiddeld 2 procent. Bayer leverde in de DAX juist een procent in, net als hekkensluiter SAP. Porsche AG kende een goede dag, met een plus van bijna 2 procent en ook Daimler Truck zat in de lift.

In Parijs ging sectorgenoot Renault aan kop, met een winst van bijna 2 procent. Worldline steeg iets meer dan een half procent. In Amsterdam won rivaal Adyen ruim anderhalf procent na een positief rapport van Goldman Sachs, inclusief koersdoelverhoging.

Aandelen van luxemerken als Pernod Ricard, Hermes en LVMH leverden rond een half procent in. Unibail-Rodamco-Westfield daalde net iets harder en belandde daarmee onderaan in de CAC 40.

Barclays werkt aan plannen om flink kosten te besparen, waarbij mogelijk 2.000 banen worden geschrapt, voornamelijk in de backoffice van de Britse bank. Het aandeel steeg in Londen een procent.

Farmareus Novo Nordisk zal meer dan 16 miljard Deense kronen, omgerekend 2,3 miljard dollar, investeren in zijn Franse productiefaciliteit om te kunnen voldoen aan de stijgende vraag naar zijn kaskrakermedicijnen tegen zwaarlijvigheid en diabetes. Het aandeel steeg een procent in Kopenhagen.

Het in Amsterdam genoteerde Marel schoot bijna 22 procent omhoog. John Bean Technologies heeft interesse getoond in een overname van het IJslandse bedrijf. John Bean waardeert Marel op 3,15 euro per aandeel. Dat is een premie van 39 procent ten opzichte van de slotkoers van donderdag, volgens zakenbank Jefferies.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen bleven rond het Europese slot dicht bij huis. De beurzen sluiten in New York om 19.00 uur.