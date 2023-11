Adyen helpt AEX aan winst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is vrijdag, onder aanvoering van Adyen, in het groen gesloten. De AEX steeg met 0,4 procent naar 765,66 punten. Op weekbasis won de index rond een procent. Na gisteren gesloten te zijn geweest vanwege Thanksgiving, gingen de Amerikaanse beurzen vandaag weer open, al is het voor een halve sessie. Veel beweging is er niet op Wall Street en de volumes zijn, zoals verwacht, laag. "Volgende week is het weer business as usual", verwacht investment manager Simon Wiersma van ING. En de laatste weken van het jaar zijn doorgaans een goede periode voor de beurzen, merkte beleggingsstrateeg Philippe Gijsels van BNP Paribas Fortis op. Beleggers maken zich niet te veel zorgen, en "het is immers ook de periode van het jaar dat de beren aan hun winterslaap beginnen." Vanmiddag bleek de Amerikaanse industrie licht gekrompen in november, maar de dienstensector groeide juist iets harder, aldus de inkoopmanagerscijfers van S&P Global. Econoom Sian Jones van S&P Global wees op de aanhoudende zorgen over de wereldwijde economische vraag en hoge rentetarieven. De euro/dollar steeg naar 1,0933 en Brent olie werd ruim een half procent duurder en kostte circa 82 dollar per vat. Oliebeleggers kijken uit naar de OPEC+ bijeenkomst die volgende week donderdag plaatsvindt. Stijgers en dalers Koploper in de AEX was Adyen met een koerswinst van 1,7 procent, profiterend van een positief rapport met koersdoelverhoging van Goldman Sachs. ABN AMRO en ASR wonnen 1,4 procent. Slechts een paar aandelen eindigden lager. Prosus en ASMI verloren 0,6 en 0,8 procent. In de AMX trokken OCI en SBM Offshore de kar met winsten van 2,9 en 1,8 procent. Air France-KLM eindigde onderaan met een verlies van 0,8 procent. Sligro en Accsys waren de uitblinkers bij de smallcaps en gingen 2,2 en 2,0 procent hoger. Vivoryon en Ebusco daalden met 1,5 procent. Bij de kleinste aandelen was Marel de uitblinker met een koerswinst van bijna 22 procent op 2,75 euro. John Bean overweegt om een overnamebod uit te brengen van 3,15 euro per aandeel. Wall Street Aan het einde van de Europese beursdag noteerde de S&P 500 index onveranderd en daalde de Nasdaq met 0,2 procent. Wall Street sluit vanavond om zeven uur Nederlandse tijd. Bron: ABM Financial News

