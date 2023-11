Heijmans dicht bij meerjarig onderhoudscontract Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Heijmans

(ABM FN-Dow Jones) Royal FloraHolland heeft een nieuwe partner voor de Hard Services dienstverlening geselecteerd en heeft de intentie om met Heijmans Utiliteit een meerjarig onderhoudscontract af te sluiten. Dit maakte de bouwer uit Rosmalen vrijdag bekend. Het gaat om het onderhoud en beheer van de drie locaties in Aalsmeer, Rijnsburg en Naaldwijk. In totaal is het te beheren bebouwd oppervlak 1,9 miljoen vierkante meter. De komende periode onderzoeken de bedrijven verder of zij tot een overeenstemming kunnen komen. Heijmans zal bij gunning ook personeel overnemen dat van rechtswege over zal gaan van de huidige dienstverlener. Een zorgvuldig transitieproces wordt hiervoor uitgewerkt, aldus de bouwer. Royal FloraHolland zegt in Heijmans Utiliteit een mogelijke samenwerkingspartner te zien die kan bijdragen aan de duurzaamheidsambities, een match heeft met de eigen cultuur en een partner die toegevoegde waarde levert en grip kan houden op de kosten. Het aandeel Heijmans noteerde vrijdag 0,5 procent lager op 11,80 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.