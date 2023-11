Beursblik: John Bean heeft 39 procent premie over voor Marel Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Marel

(ABM FN-Dow Jones) Het ongevraagde bod van John Bean Technologies op Marel van 3,15 euro per aandeel, impliceert een premie van 39 procent ten opzichte van de slotkoers van donderdag. Dit stelde zakenbank Jefferies vrijdag in een rapport. John Bean betaalt 75 procent van het bedrag in aandelen en 25 procent in contanten.



Het bod biedt een premie van 17 procent ten opzichte van het koersdoel van Jefferies van 2,70 euro. Het bod impliceert ook een premie van 18 procent op de waardering van sectorgenoten die dierlijke eiwitten verwerken. Het advies voor Marel staat bij Jefferies op Houden. Marel noteerde vrijdag op een groen Damrak 26,1 procent hoger op 2,85 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.