Vakbonden: stakingen bij Amazon

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Amazon.com wordt op Black Friday geconfronteerd met stakingen in de VS en Europa. Dit werd vrijdag bekendgemaakt door de mondiale vakbondsfederatie UNI Global Union. Magazijnpersoneel en chauffeurs plannen stakingen op Black Friday in de VS, Groot-Brittannië, Duitsland, Italië en Spanje om betere lonen en arbeidsomstandigheden te eisen, aldus de UNI Global Union, een mondiale vakbondsfederatie die zich richt op de dienstensector en aangesloten organisaties uit 150 landen. Verdere protesten van klimaatactivisten en arbeiders zijn gepland in andere landen, aldus de UNI Global Union. De geplande demonstraties zouden de toeleveringsketens kunnen ontwrichten en kunnen voorkomen dat koopwaar Amazon op Black Friday bereikt. Dit terwijl Amazon de verkoop wil stimuleren tijdens een van de drukste winkelweken van het jaar. Zo heeft Amazon flink geadverteerd met 10 dagen korting tussen 17 en 27 november. Een woordvoerder van Amazon Duitsland zei dat stakingen geen invloed hebben op de leveringen. “We bieden onze werknemers geweldige beloningen en secundaire arbeidsvoorwaarden, met geweldige carrièremogelijkheden, en bieden een moderne en veilige werkomgeving voor iedereen”, aldus een woordvoerder van Amazon UK. Black Friday is een uit de Verenigde Staten overgewaaid fenomeen en slaat op de dag na Thanksgiving. Veel winkeliers en online platforms stunten dan met hun prijzen om aan het einde van het jaar de omzet nog een stevige impuls te geven. Bron: ABM Financial News

