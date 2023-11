Reuters: Nvidia stelt lancering belangrijke AI-chip voor China uit Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Nvidia heeft klanten in China laten weten dat het de lancering van een nieuwe kunstmatige-intelligentiechip uitstelt tot het eerste kwartaal van volgend jaar. Dit meldde persbureau Reuters vrijdag op basis van informatie van twee ingewijden. Het gaat om de H20, de krachtigste van de drie op China gerichte AI-chips die Nvidia heeft ontwikkeld om te voldoen aan nieuwe Amerikaanse exportbeperkingen, aldus de bronnen. Serverfabrikanten zouden problemen ondervinden bij de integratie van de chip. Marktkenners gingen ervan uit dat de drie chips voor China mogelijk nog deze maand zouden worden gelanceerd. Een bron zei tegen Reuters dat de lancering nu in februari of maart zou kunnen plaatsvinden. Uitstel bemoeilijkt de inspanningen van Nvidia om marktaandeel in China te behouden ten opzichte van lokale rivalen zoals Huawei, aldus Reuters. Nvidia wilde geen reactie geven tegenover het persbureau. Het aandeel noteerde in de Amerikaanse voorbeurshandel ruim 2 procent lager. Bron: ABM Financial News

