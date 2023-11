Europese beurzen licht hoger rond middaguur

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden vrijdag licht hoger in een verder rustige markt, die het vandaag moet doen met een halve handelsdag op Wall Street.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde vrijdag rond het middaguur een winst van 0,1 procent op 460,10 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,1 procent naar 16.005,20 punten. De Franse CAC 40 noteerde een plus van 0,2 procent met een stand van 7.289,62 punten. De Britse FTSE daalde 0,1 procent naar 7.477,55 punten.

De bewegingen blijven beperkt, nu veel Amerikanen vrij hebben voor een lang Thanksgiving-weekend, aldus beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx. Donderdag bleef Wall Street gesloten en vandaag is er sprake van een halve handelsdag.

De Duitse Ifo-index steeg over november meer dan verwacht. De lichte krimp van 0,1 van de Duitse economie over het derde kwartaal op kwartaalbasis bleef vrijdag in een definitieve meting bovendien onveranderd.

Volgens Swissquote blijven er zorgen over de zwakke Europese economie na de samengestelde inkoopmanagersindices van donderdag. Ondanks een stijging van de inkoopmanagersindices dreigt een technische recessie. "De economie van de eurozone zit vast in de modder", aldus hoofdeconoom Cyrus de la Rubia van Hamburg Commercial Bank. "In de afgelopen vier tot vijf maanden zijn de industrie en dienstensector in een relatief stabiel tempo gekrompen."

Vanmiddag verschijnt in de VS alleen de inkoopmanagersindex over november.

Olie noteerde vrijdag verdeeld. Een januari-future West Texas Intermediate noteerde 0,5 procent in het rood op 76,74 dollar, terwijl voor een januari-future Brent 81,65 dollar werd betaald, een stijging van 0,3 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0905. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0908 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0905 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Goldman Sachs verhoogde het koersdoel voor Adyen van 1.150 naar 1.425 euro, met handhaving van het koopadvies. Analisten van Goldman vonden de beter dan verwachte omzetgroei in het derde kwartaal bemoedigend. Het aandeel noteerde in Amsterdam 2,6 procent hoger.

Barclays werkt aan plannen om flink kosten te besparen, waarbij mogelijk 2.000 banen worden geschrapt, voornamelijk in de backoffice van de Britse bank. De koers noteerde 0,6 procent hoger.

Het in Amsterdam genoteerde Marel schoot ruim dertig procent omhoog. John Bean Technologies heeft interesse getoond in een overname van Marel. John Bean waardeert Marel op 3,15 euro per aandeel.

In Franfurt steeg BASF 1,7 procent.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag naar verwachting een vlakke opening tegemoet.

Wall Street was donderdag gesloten in verband met Thanksgiving Day.