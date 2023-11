Marel in belangstelling van John Bean Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Marel

(ABM FN-Dow Jones) John Bean Technologies heeft interesse getoond in een overname van Marel. Dit maakte de IJslandse fabrikant van onder meer slachtmachines vrijdag bekend, nadat het eerder vandaag al liet weten dat het een niet-bindend overnamevoorstel had ontvangen, maar zonder toen nog de naam van de geïnteresseerde partij en een waardering te noemen. John Bean waardeert Marel op 3,15 euro per aandeel en wil, als het een overnamebod uitbrengen, driekwart van de overnamesom betalen in eigen aandelen en de rest in contanten. Een eventueel bod is onderhevig aan goedkeuring van de toezichthouders, goedkeuring door de aandeelhouders van John Bean Technologies en een minimale aanmelding van 90 procent van de aandelen Marel. Het aandeel Marel steeg vrijdag met 29,2 procent naar 2,92 euro. Bron: ABM Financial News

