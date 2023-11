Valuta: euro stabiel

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde vrijdag fractioneel hoger in een rustige markt.

"We hebben een volatiele periode achter de rug", aldus valutahandelaar Paul Erdmann van valutabroker Ebury vrijdag tegen ABM Financial News. "Vandaag is de bandbreedte waarbinnen de euro zich beweegt redelijk smal. Het lijkt erop dat de markt wacht op nieuwe impulsen en die zouden vandaag kunnen komen uit de toespraak van ECB-voorzitter Christine Lagarde in Frankfurt", aldus Erdmann.

Erdmann zag in de notulen van de ECB die donderdag verschenen geen aanleiding rekening te houden met nog een renteverhoging op korte termijn, maar beleidsmakers lijken ook zeker niet te denken aan een renteverlaging.

De Duitse Ifo-index steeg over november meer dan verwacht. De lichte krimp van 0,1 van de Duitse economie over het derde kwartaal op kwartaalbasis bleef vrijdag in een definitieve meting bovendien onveranderd.

Vanmiddag verschijnt in de VS alleen de inkoopmanagersindex over november. De Amerikanen kennen vandaag een verkorte handelsdag tot 19.00 uur Nederlandse tijd.

De euro noteerde vrijdag vlak op 1,0909 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent lager op 0,8690 Britse pond. Het Britse pond steeg 0,2 procent tot 1,2554 dollar.