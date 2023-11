AEX blijft dicht bij huis

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs bleef vrijdagochtend dicht bij huis. Rond de klok van elf uur won de AEX 0,2 procent op 763,68 punten.

De bewegingen blijven beperkt, nu veel Amerikanen vrij hebben voor een lang Thanksgiving-weekend, aldus beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx. Donderdag bleef Wall Street gesloten en vandaag is er sprake van een halve handelsdag.

Volgens Swissquote blijven er zorgen over de zwakke Europese economie na de samengestelde inkoopmanagersindices van donderdag. Ondanks een stijging van de inkoopmanagersindices dreigt een technische recessie. "De economie van de eurozone zit vast in de modder", aldus hoofdeconoom Cyrus de la Rubia van Hamburg Commercial Bank. "In de afgelopen vier tot vijf maanden zijn de industrie en dienstensector in een relatief stabiel tempo gekrompen."

Ook zijn er twijfels over de Amerikaanse rentes daadwerkelijk gepiekt hebben. Daartegenover staat dat de Amerikaanse economie veerkrachtig blijkt.

"In de tussentijd doet de Europese Centrale Bank haar best om de verwachtingen op renteverlagingen in de eurozone te temmen", aldus analist Ipek Ozkardeskaya van Swissquote.

Dat de ECB zich zorgen maakt over de haperende groei in de eurozone, bleek donderdagmiddag ook uit de notulen van het laatste rentebesluit van de centrale bank, zag econoom Carsten Brzeski van ING.

"Uiteraard was en is het nog te vroeg voor de centrale bank om de deur naar verdere renteverhogingen helemaal dicht te gooien. Maar door de aanhoudende teleurstellingen in de groei in combinatie met een proces van desinflatie, dat waarschijnlijk aan kracht zal winnen, zal het moeilijk zijn om verdere renteverhogingen te rechtvaardigen", meent de econoom.

Op macro-economisch vlak komt vanmiddag nog de samengestelde inkoopmanagersindex vanuit de VS naar buiten.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0904. De olieprijzen daalden met een half procent.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen was Adyen de uitschieter met een koersstijging van 3,0 procent naar 1.086 euro. Goldman Sachs verhoogde het koersdoel voor de Amsterdamse betaalspecialist van 1.150 naar 1.425 euro, met handhaving van het koopadvies. Analisten van Goldman vonden de beter dan verwachte omzetgroei in het derde kwartaal bemoedigend. En ook de doelstellingen voor de middellange termijn die tijdens de beleggersdag werden gepresenteerd, konden op goedkeuring van de zakenbank rekenen.

Prosus sloot de rij met een verlies van 1,6 procent.

In de AMX bleven uitschieters achterwege. SBM Offshore won 1,4 procent en Air France-KLM daalde met 1,1 procent.

In de AScX won Ebusco 1,7 procent. Azerion verloor 1,2 procent.

Het aandeel Marel steeg met 28 procent, nu er mogelijk een overnamebod op het aandeel volgt. ING sluit niet uit dat een eventueel bod kan oplopen tot 3,06 euro per aandeel, hetgeen een premie zou betekenen van 30 procent op de slotkoers van donderdag.