Beursblik: overnamepremie Marel kan oplopen tot 30 procent Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Marel

(ABM FN-Dow Jones) Op basis van de gemiddelde koers van Marel over de afgelopen dertig handelsdagen, zou de premie bij een eventueel overnamebod op het IJslandse bedrijf tot wel 30 procent kunnen oplopen. Dit stelde ING vrijdag in een rapport.



Marel ontving een niet-bindend overnamevoorstel, zo werd vanochtend bekend. Er werden geen financiële details gemeld. ING sluit niet uit dat een bod kan oplopen tot 3,06 euro per aandeel, hetgeen een premie zou betekenen van 30 procent op de slotkoers van donderdag. De situatie wordt wel bemoeilijkt door de betrokkenheid van de onlangs opgestapte CEO van Marel. Hij is medeoprichter en -eigenaar van Eyrir Invest, dat een belang in Marel heeft van 24,7 procent. ING beoordeelde de financiële situatie omtrent Eyrir als onduidelijk. ING noemde een aantal kleinere aandeelhouders van Marel, zoals IJslandse pensioenfondsen, die samen goed zijn voor een belang van 27 procent. Volgens ING hebben deze partijen een lange geschiedenis als aandeelhouder van Marel en zijn goed op de hoogte van de lastige omstandigheden waarin het bedrijf verkeert. Ze zullen dan ook een duidelijke mening hebben als het daadwerkelijk tot een bod komt. ING heeft een koopadvies op Marel met een koersdoel van 3,75 euro. Marel noteerde vrijdag op een vlak Damrak 25,2 procent hoger op 2,83 euro. Bron: ABM Financial News

