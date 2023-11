ING verlaagt koersdoel Brunel Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft het koersdoel voor Brunel verlaagd van 19,50 naar 16,00 euro bij handhaving van het koopadvies. Dit bleek vrijdag uit een rapport van de bank. Analist Marc Zwartsenburg haalde het aandeel tevens van de favorietenlijst, maar vindt Brunel vanwege de waardering nog wel steeds koopwaardig. De winstwaarschuwing bij de cijfers over het derde kwartaal, vanwege de vraaguitval bij Tailor Hopkinson in combinatie met een afzwakkende volumetrend in Duitsland, zorgde ervoor dat er meer twijfels zijn over de winstontwikkeling in 2024, aldus Zwartsenburg. ING verwacht niet dat Brunel zijn strategische doelen voor de lange termijn zal verhogen volgende week tijdens een beleggersdag. Dit betekent dat enkele belangrijke aanjagers voor het aandeel zijn verdwenen, waardoor een plekje op de favorietenlijst van ING niet meer gerechtvaardigd is volgens de bank. ING wil wat meer zekerheid over de winstontwikkeling in 2024, voordat de bank positiever kan worden over het aandeel. Vrijdag verlaagde ING de taxatie voor de EBIT in 2023 van 70,4 miljoen naar 64,0 miljoen euro. En voor 2024 ging de bank van 86,6 miljoen naar 74,1 miljoen euro. Komend jaar zal er in de belangrijkste regio's volumegroei zijn, aldus de analist, maar louter te danken aan looninflatie. Het aandeel Brunel koerste vrijdagochtend 0,6 procent lager op 10,86 euro. Bron: ABM Financial News

