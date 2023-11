AEX vermoedelijk vlak van start

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat vrijdag naar verwachting een min of meer neutrale opening tegemoet. Vanwege Thanksgiving hield Wall Street donderdag de deuren gesloten en vandaag, op Black Friday, zal in New York sprake zijn van slechts een halve handelsdag. Veel handelaren zullen een vrije dag nemen en daardoor zullen de handelsvolumes vandaag opnieuw laag zijn.

Donderdag koerste de AEX 0,3 procent hoger naar een stand van 762,32 punten.

Aandacht was er gisteren voor inkoopdata uit de eurozone voor de maand november. Ondanks een stijging van de inkoopmanagersindices dreigt een technische recessie. "De economie van de eurozone zit vast in de modder", aldus hoofdeconoom Cyrus de la Rubia van Hamburg Commercial Bank. "In de afgelopen vier tot vijf maanden zijn de industrie en dienstensector in een relatief stabiel tempo gekrompen."

De laatste cijfers suggereren volgens de econoom dat de Europese economie voor het tweede kwartaal op rij krimp zal laten zien, wat dus een technische recessie impliceert. "Dit is niet wat de Europese Centrale Bank graag ziet."

Dat de ECB zich zorgen maakt over de haperende groei in de eurozone, bleek donderdagmiddag ook uit de notulen van het laatste rentebesluit van de centrale bank, zag econoom Carsten Brzeski van ING.

"Uiteraard was en is het nog te vroeg voor de centrale bank om de deur naar verdere renteverhogingen helemaal dicht te gooien. Maar door de aanhoudende teleurstellingen in de groei in combinatie met een proces van desinflatie, dat waarschijnlijk aan kracht zal winnen, zal het moeilijk zijn om verdere renteverhogingen te rechtvaardigen", meent de econoom.

"Integendeel", zei Brzeski, want volgens de econoom zouden renteverlagingen "wel eens sneller in het vocabulaire van de ECB kunnen opduiken dan velen nu denken."

Azië overwegend lager

In Japan koerste de Nikkei index vanochtend na een feestdag ongeveer een half procent hoger, maar de andere hoofdbeurzen noteerden in het rood, met als negatieve uitschieter de beurs in Hongkong met een verlies van ruim anderhalf procent.

De Japanse economie is in november tot stilstand gekomen, zo bleek vrijdag uit voorlopige cijfers van S&P Global. De inkoopmanagersindex voor de dienstensector kwam uit op 51,7 tegen 51,6 een maand eerder en de inkoopmanagersindex voor de industrie bleek te zijn afgenomen van 48,2 naar 46,4. De samengestelde index daalde zo van 50,5 naar 50,0.

In Japan steeg daarnaast de kerninflatie in oktober naar 2,9 procent. Het totale inflatiecijfer voor oktober kwam uit op 3,3 procent, een versnelling ten opzichte van de 3,0 procent van de maand ervoor.

De Amerikaanse olie-future noteert vanochtend 0,8 procent lager.

Beleggers hebben vandaag onder meer oog voor de vrijgave van de Duitse conjunctuurindicator Ifo-index, en de inkoopmanagersindex uit de VS.

Bedrijfsnieuws

De nettovermogenswaarde van HAL steeg in de eerste negen maanden van 2023 met 820 miljoen euro tot een totaal van bijna 13,7 miljard euro, of 151,44 euro per aandeel. Eind december 2022 kwam de nettovermogenswaarde van HAL uit op circa 13,1 miljard euro of 147,72 euro per aandeel. Om een verdere verwatering van de nettovermogenswaarde per aandeel te vermijden wil HAL het dividend in aandelen beëindigen en de basis voor het dividend in contanten verhogen, meldde het bedrijf donderdagavond.

Marel ontving een niet-bindend overnamevoorstel. Marel noemde niet welke partij een overnamevoorstel deed. Wel liet aandeelhouder Eyrir Invest weten zijn stukken aan te melden als het daadwerkelijk tot een bod komt. Eyrir heeft een belang van 24,7 procent in Marel.