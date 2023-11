Gemengd beeld in Azië Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Aziatische beurzen noteerden vrijdag verdeeld, terwijl beleggers belangrijke economische gegevens uit Japan kregen voorgeschoteld. De Japanse Nikkei 225 handelde vanochtend 0,7 procent hoger op 33.669 punten, de beurs in Shanghai daalde daarentegen met 0,7 procent naar 3.039 punten. Ook in Hong Kong noteerde de beurs lager en verloor de hoofdindex 1,5 procent op 17.650 punten. De Japanse economie is in november tot stilstand gekomen, zo bleek vrijdag uit voorlopige cijfers van S&P Global. De inkoopmanagersindex voor de dienstensector kwam uit op 51,7 tegen 51,6 een maand eerder en de inkoopmanagersindex voor de industrie bleek te zijn afgenomen van 48,2 naar 46,4. De samengestelde index daalde zo van 50,5 naar 50,0. In Japan is de kerninflatie in oktober gestegen naar 2,9 procent. Dat was hoger dan de 2,8 procent in september. Het totale inflatiecijfer voor oktober kwam uit op 3,3 procent, een versnelling ten opzichte van de 3,0 procent van de maand ervoor. De Europese beurzen lijken zich op te maken voor een vlakke start, terwijl de Amerikaanse beurzen in verband met Black Friday een halve dag zijn geopend. Bron: ABM Financial News

