Reuters: Barclays gaat mogelijk 2.000 banen schrappen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Barclays werkt aan plannen om flink kosten te besparen, waarbij mogelijk 2.000 banen worden geschrapt, voornamelijk in de backoffice van de Britse bank. Dit meldde persbureau Reuters donderdagavond op basis van informatie van een ingewijde. De mogelijke bezuinigingen zouden voornamelijk plaatsvinden bij Barclays Execution Services, intern bekend als 'BX', en zouden deel uitmaken van een algemene doelstelling om de kosten in de hele groep over meerdere jaren met maximaal 1 miljard pond te verlagen, zei de persoon tegen Reuters. Barclays spant zich al jaren in om de kosten terug te dringen, vooral door te snijden in bonussen en banen te schrappen bij retail- en investeringsbanken. Een woordvoerder van Barclays wilde donderdag geen commentaar geven, aldus Reuters. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.