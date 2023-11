Olieprijzen verliezen verder terrein

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijzen zijn donderdag verder gedaald, hoewel er geen handel plaatsvond op de New York Mercantile Exchange vanwege Thanksgiving in de Verenigde Staten.

Grote wekelijkse stijgingen in de Amerikaanse ruwe olievoorraden, gerapporteerd door zowel de Energy Information Administration als het American Petroleum Institute, wogen op de prijzen, terwijl oliebeleggers wachten op de bijeenkomst van OPEC+, die nu gepland staat voor volgende week donderdag. Eerder zou de bijeenkomst komende zondag plaatsvinden.

Het kartel en zijn bondgenoten zouden een geschil hebben over de productieniveaus. Volgens bronnen van Bloomberg is het uitstellen van de bijeenkomst het gevolg van vastgelopen gesprekken door de ontevredenheid van Saoedi-Arabië over de productieniveaus van andere leden. Saoedi-Arabië heeft in juli een extra, vrijwillige verlaging van 1 miljoen vaten per dag doorgevoerd, die tot eind dit jaar is verlengd.

"Toch, zelfs als het gewoon een kwestie is van meer tijd die nodig is om tot een overeenkomst te komen, lijkt er binnen OPEC+ terughoudendheid te zijn voor extra verlagingen en is het onduidelijk hoe lang Saoedi-Arabië bereid zal zijn om het grootste deel van de last van het in evenwicht brengen van de oliemarkt zelf te dragen," zei analist Raffi Boyadjian van XM.