Farmareus Novo Nordisk investeert miljarden in Frankrijk

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Farmareus Novo Nordisk zal meer dan 16 miljard Deense kronen, omgerekend 2,3 miljard dollar, investeren in zijn Franse productiefaciliteit om te kunnen voldoen aan de stijgende vraag naar zijn kaskrakermedicijnen tegen zwaarlijvigheid en diabetes. Het Deense bedrijf, dat het medicijn tegen zwaarlijvigheid Wegovy en het diabetesmedicijn Ozempic maakt, zei donderdag dat de uitbreiding van de fabriek in Chartres, ten zuidwesten van Parijs, de omvang van de locatie meer dan zal verdubbelen. Dit levert naar verwachting meer dan 500 nieuwe banen op. De bouw, die al is begonnen en werk zal bieden aan 2.000 externe werknemers, zal naar verwachting tussen 2026 en 2028 zijn voltooid, zei het bedrijf. Bron: ABM Financial News

