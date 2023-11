Update: Europese beurzen sluiten licht hoger

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag licht hoger geëindigd. De Stoxx Europe 600 index steeg 0,3 procent tot 458,47 punten. De Duitse DAX liet een winst optekenen van 0,2 procent op 15.994,73 punten. De Franse CAC 40 sloot 0,2 procent in de plus bij een stand van 7.277,93 punten. De Britse FTSE sloot 0,2 procent hoger op 7.483,58 punten.

Analisten van IG wezen op de lage volumes vanwege feestdagen in Japan en in de Verenigde Staten, en verwachten dat dit richting het weekend zo zal blijven. De Amerikanen vieren donderdag Thanksgiving waardoor Wall Street gesloten bleef. Vrijdag sluiten de Amerikaanse beurzen eerder op Black Friday.

Aandacht was er voor inkoopdata uit de eurozone voor de maand november. De inkoopmanagersindex die de activiteit van de dienstensector van de muntunie meet, kwam uit op 48,2 tegen 47,8 een maand eerder. De verwachting lag op 48,0. De inkoopmanagersindex voor de industrie in de eurozone steeg van 43,1 naar 43,8. De verwachting lag hiervoor op 43,4.

Ondanks de verbetering dreigt een technische recessie. "De economie van de eurozone zit vast in de modder", aldus hoofdeconoom Cyrus de la Rubia van Hamburg Commercial Bank. "In de afgelopen vier tot vijf maanden zijn de industrie en dienstensector in een relatief stabiel tempo gekrompen."

De laatste cijfers suggereren volgens de econoom dat de Europese economie voor het tweede kwartaal op rij krimp zal laten zien, wat dus een technische recessie impliceert. "Dit is niet wat de Europese Centrale Bank graag ziet."

Dat de ECB zich zorgen maakt over de haperende groei in de eurozone, bleek ook uit de notulen van het laatste rentebesluit van de centrale bank, zag econoom Carsten Brzeski van ING.

"Uiteraard was en is het nog te vroeg voor de centrale bank om de deur naar verdere renteverhogingen helemaal dicht te gooien. Maar door de aanhoudende teleurstellingen in de groei in combinatie met een desinflatoir proces dat waarschijnlijk aan kracht zal winnen, zal het moeilijk zijn om verdere renteverhogingen te rechtvaardigen", meent de econoom.

"Integendeel", zei Brzeski, want volgens de econoom zouden renteverlagingen "wel eens sneller in het vocabulaire van de ECB kunnen opduiken dan velen nu denken."

De Turkse centrale bank heeft de rente verder verhoogd, om de hoge inflatie terug te dringen. De rente werd verhoogd van 35,0 naar 40,0 procent. Bij de vorige twee rentebesluiten ging de rente ook al met 5 procentpunt omhoog. De Riksbank heeft de rente ongewijzigd gelaten op 4,00 procent, maar de Zweedse centrale bank overweegt wel een renteverhoging begin volgend jaar.

De euro/dollar handelde rond het Europese slot op 1,0903.

Bedrijfsnieuws

In Parijs was TotalEnergies een van de grootste stijgers, met een plus van anderhalf procent. Ook Shell en BP zaten in de lift.

Worldline stond onder druk en verloor bijna een procent en Teleperformance belandde onderaan in de CAC 40, met een verlies van meer dan een procent. Ook luxeaandelen leverden in.

In Frankfurt steeg koploper Deutsche Boerse meer dan een procent. Retailers als Adidas en Zalando leverden gemiddeld een procent in. Porsche daalde ruim 4 procent.

HelloFresh kwam op de verkooplijst van UBS en is voor de Zwitserse bank het minst favoriete aandeel onder de maaltijdbezorgers, bleek uit een analistenrapport. Het aandeel daalde aanvankelijk maar sloot toch een procent hoger. Just Eat Takeaway steeg ruim 2 procent nadat UBS voor dat aandeel juist weer met een koopadvies kwam. Deliveroo daalde een half procent.

Prosus won in Amsterdam meer dan een procent bij een slotkoers van 30,65 euro. UBS is opnieuw gestart met het volgen van Prosus met een koopadvies, terwijl het koersdoel van 44,00 naar 46,00 euro ging.

Ackermans & van Haaren, dat een trading update gaf, sloot in Brussel ruim een half procent hoger. Woensdag kwam DEME al met sterke resultaten, aldus ING, en vandaag bleken ook Delen en Bank Van Breda het goed te doen.

Update: om koersontwikkeling HelloFresh toe te voegen