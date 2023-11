Zonder Wall Street kleine winst voor AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is donderdag licht hoger gesloten op 762,32 punten, een plus v an 0,3 procent. De AEX moest het doen zonder steun uit de VS, waar Wall Street gesloten bleef vanwege de viering van Thanksgiving.

Doordat de Amerikaanse beurzen gesloten bleven, waren de volumes laag. "Dat was de afgelopen dagen al goed te merken", zei investment manager Simon Wiersma.

Uit de voorlopige inkoopmanagersindices van S&P Global bleek dat de economie in de eurozone in november minder kromp.

"De economie van de eurozone zit vast in de modder", waarschuwde hoofdeconoom Cyrus de la Rubia van Hamburg Commercial Bank echter. "In de afgelopen vier tot vijf maanden zijn de industrie en dienstensector in een relatief stabiel tempo gekrompen." De laatste cijfers suggereren volgens de econoom dat de Europese economie voor het tweede kwartaal op rij krimp zal laten zien. Er zou dan sprake zijn van een technische recessie. "Dit is niet wat de Europese Centrale Bank graag ziet."

Dat de ECB zich zorgen maakt over de haperende groei in de eurozone, bleek ook uit de notulen van het laatste rentebesluit van de centrale bank, zag econoom Carsten Brzeski van ING.

"Uiteraard was en is het nog te vroeg voor de centrale bank om de deur naar verdere renteverhogingen helemaal dicht te gooien. Maar door de aanhoudende teleurstellingen in de groei in combinatie met een desinflatoir proces dat waarschijnlijk aan kracht zal winnen, zal het moeilijk zijn om verdere renteverhogingen te rechtvaardigen", meent de econoom.

De euro/dollar handelde op 1,0903 en olie werd ruim een procent goedkoper, hoewel er geen handel is op de Nymex vanwege Thanksgiving.

Stijgers en dalers

Besi en UMG waren donderdag de uitblinkers in de AEX met winsten van 2,1 en 1,8 procent.

CIO Mark Haefele van UBS schreef vandaag in een rapport dat er meer bewijs is dat kunstmatige intelligentie een aanjager blijft voor de vraag naar halfgeleiders.

Prosus steeg 1,2 procent, nadat UBS een koopadvies afgaf voor de internetinvesteerder met een koersdoel van 46 euro.

ING en Heineken eindigden onderaan met koersdalingen van circa een procent.

In de AMX steeg Just Eat Takeaway 2,2 procent en Aperam, dat gisteren al in de lift zat dankzij een koopaanbeveling van Exane BNP Paribas, werd nog eens 2,5 procent duurder.

Alfen en Air France-KLM daalden 2,6 en 3,9 procent.

Bij de kleinere aandelen viel Sif op met een winst van 4,1 procent. Avantium, dat de afgelopen dagen de wind in de rug had, daalde vandaag met 7,4 procent. En ook Brunel leverde 3,9 procent in.