Beursblik: notulen ECB onderstrepen 'hoger-voor-langer' gedachte

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De notulen van het laatste rentebesluit van de Europese Centrale Bank laten zien dat de ECB meer bezorgd is over de economische groei in de eurozone en onderstrepen de 'hoger-voor-langer' gedachte van de centrale bank. Dit zei econoom Carsten Brzeski van ING in een reactie op de notulen, die donderdagmiddag verschenen. "Uiteraard was en is het nog te vroeg voor de centrale bank om de deur naar verdere renteverhogingen helemaal dicht te gooien. Maar door de aanhoudende teleurstellingen in de groei in combinatie met een desinflatoir proces dat waarschijnlijk aan kracht zal winnen, zal het moeilijk zijn om verdere renteverhogingen te rechtvaardigen", meent de econoom. "Integendeel", zei Brzeski, want volgens de econoom zouden renteverlagingen "wel eens sneller in het vocabulaire van de ECB kunnen opduiken dan velen nu denken." Wat Brzeski verder opviel is dat de ECB de notulen in plaats van twee nu drie weken voor het rentebesluit publiceert. "Door deze ontwikkeling zullen de notulen minder blijvende invloed hebben op de financiële markten. Ze zijn eerder een weerspiegeling van de stemming tijdens de vergadering en niet zozeer een indicator van wat er gaat komen", volgens de econoom. Bron: ABM Financial News

