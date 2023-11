Beursblik: HelloFresh op verkooplijst UBS Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: HelloFresh

(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft donderdag een verkoopadvies afgegeven voor HelloFresh met een koersdoel van 14,00 euro. Dit bleek uit een rapport van de Zwitserse zakenbank. HelloFresh is voor UBS het minst favoriete aandeel onder maaltijdbezorgers. Volgens de analisten profiteerde HelloFresh enorm van de coronacrisis, maar heeft het bedrijf het na de pandemie juist erg lastig. Vorige week kwam Hellofresh nog met een winstwaarschuwing, waarna het aandeel een kwart van zijn waarde verloor. UBS denkt dat de analistenconsensus voor 2024 te hoog is. En het aandeel lijkt dan wel goedkoop in vergelijking tot de sector, maar de bank vreest voor verdere afwaarderingen. Op de Duitse beurs daalde het aandeel HelloFresh donderdag ruim 2 procent naar 14,29 euro. Bron: ABM Financial News

