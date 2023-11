Wall Street blijft dicht vanwege Thanksgiving Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen blijven donderdag gesloten voor de viering van Thanksgiving. Futures op de S&P 500 index noteerden rond lunchtijd tot 0,1 procent in het groen. Ook in Japan was er donderdag geen aandelenhandel. Vrijdag is er een halve handelsdag op Wall Street. Sommige beleggers denken dat delen van de aandelenmarkten nog ruimte hebben om te stijgen. "De verliezers tot nu toe dit jaar, zullen vermoedelijk een inhaalslag maken richting het einde van het jaar", aldus Zachary Hill van Horizon Investments. In Europa waren de beurzen wel open en koersten licht hoger. De olieprijs daalde. Een januari-future West Texas Intermediate werd 0,9 procent goedkoper op 76,40 dollar. Brent-olie kostte 81,28 dollar. De dollar verzwakte donderdag. De euro/dollar noteerde op 1,0908. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er 1,0883 op de borden. Slotstanden De S&P500 index sloot woensdag 0,4 procent hoger op 4.556,62 punten. De Nasdaq steeg 0,5 procent tot 14.265,86 punten en de Dow Jones-index won 0,5 procent op 35.273,03 punten. Bron: ABM Financial News

