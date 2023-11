ECB ziet effecten van monetair beleid

(ABM FN-Dow Jones) De sterke stijging van de lange rentes in de Verenigde Staten heeft bijgedragen aan een krapper financieel klimaat in de eurozone, wat verdere renteverlagingen door de Europese Centrale Bank mogelijk overbodig zou maken. Dat blijkt uit notulen van de laatste vergadering van de ECB, die donderdag werden gepubliceerd.

Er was echter geen overeenstemming bij de vergadering van 25 en 26 oktober over de vraag of dit steuntje in de rug vanuit de VS nou wel of niet wenselijk was.

Europese beleidsmakers merkten op dat de hogere obligatierendementen in de eurozone niet het gevolg waren van de economische en de inflatieverwachtingen maar van de meer ongrijpbare termijnpremie-component, onder invloed van de Amerikaanse langetermijnrentes.

Tegelijkertijd was duidelijk dat het eigen monetaire beleid van de ECB sterk doorwerkte in de brede financiële omstandigheden. Banken betaalden en vroegen meer voor krediet en de vraag naar krediet daalde, doordat investeringsplannen en huizenaankopen werden geschrapt.

In het algemeen was de opinie dat het monetaire beleid werkte zoals bedoeld om de inflatie tijdig naar de doelstelling te brengen. Met name de doorwerking van de rente in de aanpassing van tarieven voor langere leningen zoals hypotheken lag nog in het verschiet, stelden de beleidsmakers. Volharden op de ingeslagen weg was daarom de boodschap die moest worden benadrukt.