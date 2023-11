Beursblik: UBS verlaagt koersdoel KPN licht Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: KPN

(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft het koersdoel voor KPN fractioneel verlaagd van 3,12 naar 3,08 euro met handhaving van het Neutraal advies. Dit bleek donderdag uit een rapport van de Zwitserse zakenbank. Na de beleggersdag van KPN verlaagde UBS zijn taxaties voor de vrije kasstroom met gemiddeld 1,6 procent voor de periode 2023 tot en met 2027, waardoor de bank uitkwam op een lager koersdoel. De analisten van UBS zijn van mening dat KPN een goed geleid bedrijf is en een aantrekkelijke naam voor de langere termijn, zodra de investeringen afnemen in 2027. Voor de korte termijn wezen de analisten op de risico's op meer concurrentie vanuit VodafoneZiggo, waardoor de groei van het klantenbestand zal normaliseren. Ook verwacht UBS geen meevallers voor wat betreft de winstontwikkeling. Het aandeel KPN koerste donderdagmiddag 0,3 procent lager op 3,18 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.