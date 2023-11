Europese beurzen verdeeld rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden donderdag verdeeld, waarbij de Europese belegger het zonder Wall Street moet stellen, vanwege Thanksgiving Day in de VS. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde donderdag rond het middaguur vlak op 458,20 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,1 procent naar 15.966,10 punten. De Franse CAC 40 noteerde een winst van 0,2 procent met een stand van 7.274,15 punten. De Britse FTSE daalde 0,1 procent naar 7.462,00 punten. Investment manager Simon Wiersma van ING merkte op dat de volumes op de Europese beurzen veel lager zijn dan normaal. "Dat was de afgelopen dagen al goed te merken." Niet alleen blijft Wall Street vandaag gesloten, maar op vrijdag is er een halve handelsdag. Olie noteerde donderdag lager. Een januari-future West Texas Intermediate noteerde 0,8 procent in het rood op 76,48 dollar, terwijl voor een januari-future Brent 81,24 dollar werd betaald, een daling van 0,9 procent. Woensdag werd bekend dat de vergadering van oliekartel OPEC+, die gepland stond voor aankomend weekend, met een week zou worden uitgesteld. Saoedi-Arabië zou ontevreden zijn over de productievermindering van andere OPEC+-landen, waardoor de kans op een verdere productieverlaging klein zou zijn.



De euro/dollar noteerde op 1,0920. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0913 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,0916 op de borden.



Bedrijfsnieuws Prosus won in Amsterdam 0,9 procent. UBS is opnieuw gestart met het volgen van Prosus met een koopadvies, terwijl het koersdoel van 44,00 naar 46,00 euro ging. Ackermans & van Haaren, dat vanmorgen een trading update gaf, noteerde in Brussel 0,4 procent hoger. Woensdag kwam DEME al met sterke resultaten, aldus ING, en vandaag bleken ook Delen en Bank Van Breda het goed te doen. Gimv heeft in het eerste halfjaar van het lopende boekjaar een rendement behaald van 13,3 procent op zijn portefeuille, geholpen door dalende grondstofprijzen, lagere energiekosten en normaliserende transportkosten. Het aandeel noteerde 5,1 procent hoger.



In Frankfurt won Beiersdorf 1,8 procent. Slot Wall Street De S&P500 index sloot woensdag 0,4 procent hoger op 4.556,62 punten. De Nasdaq steeg 0,5 procent tot 14.265,86 punten en de Dow Jones-index won 0,5 procent op 35.273,03 punten. Bron: ABM Financial News

