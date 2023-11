Valuta: euro licht omhoog Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde donderdag iets hoger, in afwachting van de notulen van de ECB, die vanmiddag worden gepubliceerd. "Die zijn het belangrijkste richtpunt voor vandaag", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury donderdag tegen ABM Financial News. "Met een standvastige ECB die nog geenszins van plan lijkt na te denken over een renteverlaging, kan de euro nog een duwtje omhoog krijgen. ABN AMRO denkt dat de neerwaartse beweging van de dollar ten opzichte van de euro momenteel beperkt is. In het geval van de yen denkt ABN AMRO dat een sterk herstel waarschijnlijk is, zowel ten opzichte van de euro als de dollar. "Wij denken dat we aan het einde zijn gekomen van de renteverhogingscyclus van de Fed en de ECB en dat de focus is verschoven naar renteverlagingen volgend jaar", aldus valutaspecialist Georgette Boele van ABN. "Dit zal leiden tot kleinere renteverschillen tussen de VS en Japan en tussen Duitsland en Japan. Omdat het dollar/yen-paar en het euro/yen-paar grotendeels worden gedreven door nominale en reële renteverschillen, zou een kleiner renteverschil moeten resulteren in een herstel van de yen', aldus Boele. Aangezien speculanten volgens ABN al veel shortposities aanhouden in de yen, zullen winstnemingen op deze posities het herstel van de yen waarschijnlijk versnellen. De yen heeft de neiging om grote bewegingen te laten zien als de valuta eenmaal in beweging komt", aldus Boele. De Riksbank heeft de rente ongewijzigd gelaten op 4,00 procent, maar overweegt nog wel een renteverhoging begin volgend jaar. De economie van de eurozone heeft in november minder krimp laten zien, zo bleek donderdag uit voorlopige cijfers van S&P Global. Wall Street is donderdag gesloten in verband met Thanksgiving Day. De euro noteerde donderdag 0,3 procent hoger op 1,0920 dollar. De Europese munt noteerde 0,2 procent lager op 0,8696 Britse pond. Het Britse pond steeg 0,5 procent tot 1,2557 dollar. De euro steeg 0,2 procent naar 11,4277 Zweedse kroon. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.